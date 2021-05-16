نقابة أطباء العراق تعلن استعدادها لعلاج جرحى الفلسطينيين

2021/05/16 | 17:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت نقابة الأطباء العراق، الأحد، باب

التطوع لمساندة ونصرة الشعب الفلسطيني

وتقديم الخدمات الطبية للجرحى

والمصابين، فيما دعت ذوي المهن الطبية

والصحية لتسجيل أسمائهم لدى لجنة

المساعدات الإنسانية في المق

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