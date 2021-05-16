الصحة العراقية تسجل انخفاضا: 24 وفاة وإصابة 2456 ترفع الإجمالي إلى مليون و139 ألفا

2021/05/16 | 17:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهد الموقف الوبائي في العراق تراجعا بأعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن فيروس كورونا، إذ سجلت وزارة الصحة إصابة الفين وأربع مئة وست وخمسين حالة جديد.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإصابات بالوباء في العراق بلغ أكثر من مليون ومئة وتسع وثلاثين حالة إصابة، لافتة إلى تسجيل وفاة أربعة وعشرين شخصا خلال الساعات الماضية وهو ما يرفع العدد الكلي للوفيات الى خمسة عشر الفا وتسع مئة واربع وخمسين وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

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