2021/05/16 | 17:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتاب اعتقال بحق شاسوار عبد الواحد.. شقيقته تهاجم الأحزاب الكردية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتاب اعتقال بحق شاسوار عبد الواحد.. شقيقته تهاجم الأحزاب الكردية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).