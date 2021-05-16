ضبط حاوية طحين غير صالح للاستهلاك البشري بميناء أم قصر

2021/05/16 | 17:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط حاوية محملة بمادة الطحين غير الصالح للاستهلاك البشري، في ميناء أم قصر الأوسط.وذكرت الهيأة، في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم ضبط حاوية محملة بمادة الطحين غير الصالح للاستهلاك البشري في ميناء أم قصر الأوسط".

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