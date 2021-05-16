جرحى فلسطينيون يصلون من غزة إلى مصر لتلقي العلاج

2021/05/16 | 17:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر جرحى فلسطينيون، الأحد، معبر رفح من قطاع غزة إلى مصر حيث سيتلقون العلاج إثر إصابتهم في الغارات الإسرائيلية على القطاع، بحسب ما قال مسؤولون في المعبر ومصادر طبية.

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