2021/05/16 | 17:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشفت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، عن موقفها الأمني من امكانية اجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المقرر من عدمه.وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح خاص لـ”المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المشتركة تعلن موقفها الأمني من إجراء الانتخابات المركز الخبري الوطني.

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