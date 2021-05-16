الموارد تتابع مشروع لاستصلاح 15 الف دونم من الاراضي الزراعية

2021/05/16 | 17:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الموارد المائية، الاحد، متابعتها المرحلة الأولى للمشروع تهدف لاستصلاح ١٥ الف دونم من الأراضي الزراعية.وذكرت في بيان، ان “وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني أجرى جولة تفقدية للأطلاع على المراحل النهائية لمشروع استصلاح أراضي ديوانية_ شافعية يرافقه السيد محافظ الديوانية وعدد من السادة المديرين العامين ومدراء تشكيلات الوزارة العاملين في المحافظة […]

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