2021/05/16 | 17:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني سجل العراق، لليوم الرابع على التوالي، انخفاضاً بعدد وفيات وإصابات فيروس كورونا.وذكرت وزارة الصحة والبيئة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها “سجلت 24 حالة وفاة و2456 إصابة جديدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لليوم الرابع..



العراق يسجل انخفاضاً بإصابات ووفيات كورونا المركز الخبري الوطني.

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