النيران تلتهم 5 دوانم في حقل حنطة بالأنبار

2021/05/16 | 17:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، إخماد حريق في حقل لمحصول الحنطة، في محافظة الأنبار.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (16 أيار 2021)، إنه "تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حادث حريق اندلع داخل حقل لمحصول الحنطة بمساحة 45 دونم مزروعة بمحصولي الحنطة والشعير في منطقة حي الفحيمي في قضاء عانة غربي الأنبار".

وفي ملابسات الحادث، قالت المديرية، أنه"اشتعلت النيران وأتت على 5 دوانم فيما تسارعت فرق الدفاع المدني وطوقت المساحة المحترقة وعزلت نيرانها عن بقية المساحة المزروعة لتخمدها".

وأشارت إلى "عدم معرفة أسباب اندلاع الحريق بعد؛ إذ تم فتح تحقيق لمعرفة أسبابه".

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