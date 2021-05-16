اقليم كوردستان يسجل 499 اصابة جديدة بكورونا

2021/05/16 | 18:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، تسجيل سبع وفيات و499 اصابة جديدة بكورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت 3892، عملية فحص سجلت من خلالها 499 إصابة جديدة، وتشخيص 787 حالة شفاء.

ومنذ تفشي الفيروس في إقليم كوردستان، أصيب 160530، تعافى منهم 143861، وتوفي 4157 آخر.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة

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