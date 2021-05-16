نقابة أطباء العراق تطلق حملة لمساعدة ونصرة الشعب الفلسطيني

2021/05/16 | 18:00 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الآلاف في تظاهرات للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي (أحمد الرباعي/فرانس برس)

فتحت نقابة الأطباء في العراق، باب التطوع لمساندة ونصرة الشعب الفلسطيني وتقديم الخدمات الطبية للجرحى والمصابين، داعية ذوي المهن الطبية والصحية لتسجيل أسمائهم لدى لجنة المساعدات الإنسانية في المقر العام وتقديم ما يمكن للجنة.

وذكرت النقابة في بيان، أنّ "على الحكومات العربية ومجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة وكل الدول الصديقة، اتخاذ موقف حازم لإيقاف العدوان الإسرائيلي، والتوجّه لحلّ المشكلة جذرياً بعيداً عن رأي من لا يريد الحرية للشعب الفلسطيني"، معلنة عن "استعداد الأطباء العراقيين للمشاركة في الجهد الطبي للمساعدة في العلاج وفرق الإنقاذ ونشر السكينة".

وطالبت النقابة العراقية، اتحاد الأطباء العرب بـ"إنهاء خلافاته والاجتماع في بغداد أو أي مكان يتفقون عليه لتدارس ما يحدث، وطرح إمكانية المساعدة بكل أشكالها ووضع خطة طوارئ مستقبلاً".وحظيت الجرائم الأخيرة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، اهتماماً بالغاً لدى العراقيين، وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي في بلاد الرافدين، غزارة في منشورات وتغريدات المساندة للقضية الفلسطينية، فيما دعا ناشطون ومتظاهرون عراقيون إلى مساندة الفلسطينيين، عبر التوجّه والتواجد على أرض فلسطين بعد عبور الحدود مع الأردن.

كما انطلقت وسط العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، تظاهرات واسعة شارك فيها آلاف العراقيين للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، وللمطالبة بموقف عربي وإسلامي يتجاوز بيانات التنديد والاستنكار.



وشارك الآلاف في التظاهرات التي امتدت من ساحة التحرير إلى الشوارع القريبة منها وصولاً إلى جسر الجمهورية على نهر دجلة، رافعين الأعلام العراقية والفلسطينية. وردّد المتظاهرون هتافات ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، معلنين دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال.

ورسم المتظاهرون علم إسرائيل على الأرض، وداسوا عليه بالأقدام، كما أحرقوا أخرى، وقد جرت التظاهرات في بغداد بمشاركة فعاليات شعبية، وجهات سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، وناشطين.



ووجّه المتظاهرون دعوات إلى المجتمع الدولي للتدخل من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية في فلسطين.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أخيراً، أنصاره إلى المشاركة في تظاهرات واسعة، في مختلف المحافظات العراقية، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ورفض الاعتداءات الإسرائيلية، فيما أعلن تحالف "الفتح"، المشاركة في التظاهرات التي دعا إليها زعيم التيار الصدري، موضحاً أنّ مشاركته ستمثل موقفه الداعم للشعب الفلسطيني.



ودعت "مدرسة الإمام الخالصي" العراقيين إلى المشاركة في تظاهرات بغداد، رفضاً لمخططات الاحتلال والتآمر والتطبيع.

أما "الحزب الإسلامي العراقي"، الجناح السياسي لحركة "الإخوان المسلمين" في العراق، فأكّد أمس السبت، أنه سيشارك في تظاهرة ساحة التحرير في بغداد.



وذكر في بيان، "في الوقت الذي يستمر فيه العدوان الصهيوني الوحشي على الأشقاء المرابطين في فلسطين العزيزة، والتزاماً بمواقفنا المبدئية في نصرة قضايا العرب والمسلمين، ومساندة للأحزاب والفعاليات السياسية العراقية، ندعو تنظيماتنا في بغداد والمحافظات كافة، إلى المشاركة الفاعلة في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، والتي ستقام في ساحة التحرير عصر، اليوم السبت، الموافق 15 أيار 2021".

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة جراء اعتداءات وحشية ترتكبها شرطة الاحتلال ومستوطنون، منذ 13 إبريل/ نيسان الماضي، في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح؛ حيث يريد الاحتلال إخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

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