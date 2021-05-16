ريال مدريد يفكر في اعادة مدربه الأسبق خلفا للفرنسي زيدان

2021/05/16 | 18:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تفكر إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، في إعادة المدرب الإيطالي السابق كارلو أنشيلوتي للميرنجي لتولي المهمة الفنية خلفا للفرنسي زين الدين زيدان.

وزعمت العديد من التقارير أن زيدان سيرحل عن ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وأن المدرب الفرنسي أبلغ لاعبي الميرنجي بهذا القرار منذ أيام.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مسؤولي ريال مدريد يفكرون في إعادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى "سانتياجو برنابيو"، إذا رحل زيدان بنهاية الموسم.

وسبق أن درب أنشيلوتي ريال مدريد وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2014، لكن بيريز أقاله عقب نهاية الموسم التالي، بعد خسارة الليجا والتشامبيونز ليج.

وذكرت أن عودة أنشيلوتي إلى ريال مدريد قد يصاحبها عودة جاريث بيل المعار إلى توتنهام، والذي سبق أن تألق مع الفريق الملكي تحت قيادة المدرب الإيطالي.

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