عن الضحك والبكاء في رمضان - أحمد عصيد

2021/05/16 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_عصيد قبل سنوات تساءل أحد وزراء الاتصال والإعلام المغاربة عما إذا كان من الضروري الاستمرار في إنتاج برامج تهدف إلى إضحاك الجمهور في رمضان، طالما أن الهدف لا يتحقق وهو الإضحاك والترفيه، حيث لا أحد يضحك من تلك البرامج، واليوم تطالعنا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأن دراما البكاء قد حققت أرقاما قياسية في المشاهدة، فما معنى ذلك ؟إذا كانت دلالة الرغبة في إضحاك الناس في رمضان تتمثل في إحداث تواز ......





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