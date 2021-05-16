تحديات النجاح الأمني للمغرب في محاربة الإرهاب . - سعيد الكحل

2021/05/16 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل تحل الذكرى الأليمة ل16 ماي 2003 في ظروف يطغى عليها تمدد التنظيمات الإرهابية في القارة الإفريقية وتزايد خطرها ، خصوصا في منطقة الساحل والصحراء .



والمغرب ، وهو يحيي هذه الذكرى المروعة ، يحق له أن يفتخر بفعالية أجهزته الأمنية وجاهزيتها للتصدي لخطر الإرهاب .



لقد نجح المغرب في وضع وتنفيذ إستراتيجية أمنية تقوم على دعامتين أساسيتين :أ ـ العمل الاستخباراتي الذي راكم بفضله المغرب قاعدة بيانات جد مهمة حول ا ......





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