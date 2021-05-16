2021/05/16 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري قلنا أننا لن نحاسب فلول الشيوعيين سابقاً على قيام عصابة بيريا – مالنكوف – خروشتشوف في قيادة الحزب الشيوعي السوفياتي بالقيام بجريمة اغتيال ستالين بالسم، ولا على اجتماع القيادة القديمة المهددة بالإحالة على التقاعد ومنهم العصابة الثلاثية بالإضافة إلى فورشيلوف ومولوتوف وبولغانين وكاغانوفتش في صباح 6 مارس أي بعد وفاة ستالين بساعات قليلة واتخاذ هؤلاء السبعة قراراً يقضي بإلغاء عضوية 12 عضوا جديدا نظراءهم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماركس لم بُقرأ بعد (8) - فؤاد النمري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماركس لم بُقرأ بعد (8) - فؤاد النمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).