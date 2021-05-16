غرينفيلد: للإسرائيليين والفلسطينيين الحق في العيش بأمان

2021/05/16 | 18:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن "للإسرائيليين والفلسطينيين الحق في العيش بأمان".

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