2021/05/16 | 18:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني خاطب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاحد، حكام العرب بشأن احداث القدس.وقال الصدر في تغريدة تابعها “المركز الخبري الوطني” “الى حكام العرب..أوجه لكم ندائي في خضم الحرب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يخاطب حكام العرب بشأن القدس: سارعوا بإلغاء التطبيع المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يخاطب حكام العرب بشأن القدس: سارعوا بإلغاء التطبيع) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يخاطب حكام العرب بشأن القدس: سارعوا بإلغاء التطبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).