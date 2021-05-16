وزير العمل يوضح لـ’ناس’ آخر تطورات إطلاق أموال قروض المشاريع

2021/05/16 | 18:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأحد، قرب إطلاق أموال القروض المخصصة للمشاريع، فيما تحدث عن مصير رواتب المشمولين بالحماية الاجتماعية الذين تعاقدوا مع الدوائر الحكومية.

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وقال الركابي، في تصريح لـ"ناس"، (16 نيسان 2021) ، إن "بداية شهر حزيران المقبل ستشهد اطلاق الأموال للمتقدمين على قروض المشاريع وفق الطلبات المقدمة من قبل العاطلين عن العمل لإنشاء مشاريع خاصة بهم".

وأضاف، أن "هناك أجراء يوميون تحولوا إلى متعاقدين وهم مشمولين بالرعاية الاجتماعية، طلبنا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء استفسار حول استرجاع الرواتب التي كانوا يتقاضونها خلال فترة عملهم كأجراء يوميين، وكانت الإجابة لا يتم استرجاع تلك الأموال".

وتابع، أن "المتعاقدين يتم قطع راتب الحماية الاجتماعية عنهم، وعلى الذين تحولوا للعمل بعقد مراجعة دوائر الحماية الاجتماعية لإيقاف رواتبهم، كي لا يتم استرجاعها متراكمة في المستقبل عند تكرار أسمائهن بقاعدة البيانات".

وأشار الركابي إلى "شمول 357 مواطناً من محافظة ذي قار براتب الحماية الاجتماعية، حيث تم رصدهم من خلال منظمات المجتمع المدني، وسيتصل بهم الباحث الاجتماعي بعد عطلة عيد الفطر المبارك".

وأوضح أن "ملف التخصيصات المالية للمبحوثين لم يحسم إلى الآن، وسيتم شمول جميع المبحوثين براتب الحماية الاجتماعية فور اطلاق التخصيصات المالية".





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