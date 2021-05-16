الصدر يوجه نداء الى حكام العرب المطبعين مع اسرائيل

2021/05/16 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، نداءاً الى حكام العرب المطبعين مع اسرائيل.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، “الى حكام العرب مع التحية أوجه لكم ندائي في خضم الحرب الطاحنة التي يشنها العدو الصهيوني ضد القدس الشريف وغزة المجاهدة، أوجه ندائي لحكام العرب المطبعين مع دولة الشر، بأن يسارعوا لإلغاء التطبيع وطرد السفراء من بلدانهم أولا أقل من الضغط عليهم أو تقليل التمثيل عندهم وكذا عليكم بمقاطعتها اقتصادية وما شاكل ذلك”.

واضاف “فأبناؤنا ينتظرون موقفا منكم يرفع معاناتهم ومظلوميتهم..



عسى أن يكون موقفكم ومضة مشرفة في تاريخكم مستقبلا“.

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