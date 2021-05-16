صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  361 المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/16 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الاحد، عن تسجيل 361اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 290 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 361 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

290 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 6 حالات من خلال الرصد الوبائي

قطاع النهروان 36 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 11 الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع الشعب 17 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 45 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 47 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 42 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 19 حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الأول 54 حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الثاني 13 حالة من خلال الرصد الوبائي

71 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

19 حالة في مدينة الصدرموزعة على محلاتها

5 حالات في الشعب

5حالات في منطقة الاعظمية

11 حالة في البلديات توزعت على محلاتها

5حالات في منطقة بغداد جديدة

3حالة في منطقة الزعفرانية

6حالات في منطقة النهروان

4حالات في منطقة الكرادة

وحالتين في كل من المناطق التالية / الطالبية /حي القاهرة / الامين / العبيدي /المشتل .

واضافت صحة الرصافة انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 156192توفي منهم 1683 للاسف فيما اكتسب الشفاء 147413 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 7096”

ودعت الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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