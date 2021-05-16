العراق: محافظة جنوبية تعلن بدء مشاريع كبرى

2021/05/16 | 18:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن محافظ المثنى أحمد منفي، الأحد، موعد المباشرة في المشاريع المدرجة ضمن موازنة 2021، مؤكدا أن الحكومة وعدت بدعم المحافظة.

وقال منفي في تصريح تابعه NRT عربية، (16 أيار 2021)، إن "ما خصص من مبلغ للمحافظة في الموازنة العامة لسنة 2021 لا يلبي الطموح".

وأضاف، أنه "تم اكتمال جميع المتطلبات مع هيأة المشاريع في ديوان المحافظة، وادراج مشاريع للاقضية والنواحي"، مشيرا الى ان "المشاريع المدرجة تم ارسالها الى وزارة التخطيط".

واوضح منفي، انه "في غضون 10 أيام تستكمل الخطة وستتم المباشرة باعلان مشاريع سنة 2021".

وتابع، أن "المناطق الأكثر ضررا في الأقضية والنواحي تم شمولها بمشاريع اكساء الشوارع والمدارس وأيضا بالقطاع الصحي"، مؤكدا أن "الحكومة وعدت بدعم المحافظة".

N.A

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