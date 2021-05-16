إصابة ستة ضباط إسرائيليين في حادثة دهس بالقدس الشرقية

2021/05/16 | 18:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، أن ستة ضباط، من أفرادها ومن شرطة حرس الحدود، أصيبوا في حادثة دهس عند نقطة تفتيش للشرطة في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية .

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