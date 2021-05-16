2021/05/16 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين"الصهاينة لا يصنعون الأحداث بل يستغلونها عند وقوعها" تلك مقولة ذائعة الصيت حول الصهاينة وهي دالة جداً فيما يتعلق بعلاقتهم بوسائل الإعلام، فمنذ البدايات الأولى لظهورها أجادوا توظيفها لصالحهم بشكل كبير، إذ عبر تحكُّم الصهاينة في وسائل الإعلام العالمية وفهم استراتيجيات توجيه الرأي العام وآليات صناعته استطاعوا أن يلعبوا دوراً دولياً يفوق قوتهم العددية بشكل كبير.لذا فل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل وتوظيف الميديا كسلاح - محمد عمارة تقي الدين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل وتوظيف الميديا كسلاح - محمد عمارة تقي الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).