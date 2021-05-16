من أجل وقف المجازر في حق الشعب الفلسطيني ! - اللجنة التنظيمية لإعادة بناء الأممية الرابعة

2021/05/16 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اللجنة_التنظيمية_لإعادة_بناء_الأممية_الرابعة اللجنة التنظيمية لإعادة بناء الأممية الرابعة CORQI/OCRFI من أجل وقف المجازر في حق الشعب الفلسطيني !تندرج مأساة الشعب الفلسطيني التي تشهدها الإنسانية اليوم في استمرارية لخمس وسبعين عاما الأخيرة.تعد مأساة الشعب الفلسطيني نتيجة الحلف المقدس والمضاد للثورة ما بين الإمبريالية البريطانية والإمبريالية الأمريكية والبيروقراطية الستالينية الحاكمة بالإتحاد السوفييتي، والتي نظمت جميعها، من أجل ......





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