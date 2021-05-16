زمن القذرين!! - أفنان القاسم

2021/05/16 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أفنان_القاسم كيف الحرب؟هناك نمط إسرائيلي لكل حرب لكل هجوم لكل طلقة رصاص غدا جزءًا لا يتجزأ من الاستراتيجية العسكرية الأمريكية يكشف عن تبعية إسرائيل الكاملة لأمريكا تحت غطاء "الابنة العاق" كمصطلح تهويلي وتبريري لغايات سياسية ألا وهو ، وأعني هذا النمط، أن لا بد لإسرائيل من "إذن" تعطيه أمريكا إن لم تكن الضربة هي التي تخطط لها.



لهذا كل ما يدور على الأرض الفلسطينية من حروب أمريكي بأصابع إسرائيلية، وكل ما ير ......





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