2021/05/16 | 19:01 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن

الأحد 16 مايو 2021 | 06:44 مساءً

| عدد القراءات : 12

الإعلام الأمني تعلن حصيلة ممارسات امنية ببغداد: اعتقال متعاطين وخاطفين ومتهمين بالدكة العشائرية

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، حصيلة ممارسات أمنية في بغداد.



وذكرت الخلية، في بيان، أن "فرقة المشاة الحادية عشر تواصل تأمين الحماية للمراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية، نتج عنها: القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالدكة العشائرية بحوزته بندقية كان يحاول إطلاق النار على دار احد الأشخاص في منطقة جسر ديالى القديم اثر خلاف بينهما".



وأضافت: "كما نفذت الفرقة الأولى شرطة اتحادية واجب بحث وتفتيش لمنطقة (الخزعلية) في النهروان وبالاشتراك مع مفارز من الاستخبارات والأمن الوطني والمخابرات والنجدة، تمكنت خلاله من العثور على أسلحة غير مرخصة مختلفة الأنواع والأحجام وأعتدة وناظور ومخازن بندقية".



وتابعت: "في حين تمكنت قوة من اللواء الـ(١٥) وبالاشتراك مع مفارز من الأمن الوطني واستخبارات الكرادة من القاء القبض على فتاة متهمة وفق المادة (٤٢١/ جرائم الخطف) وفق مذكرة قبض صادرة من محكمة تحقيق بعقوبة، فيما تمكنت قوة أخرى من نفس اللواء من القاء القبض على متهم وفق المادة (٤٥٦/ نصب واحتيال)".



وبينت: "بالإضافة إلى إسناد مفارز دوائر بلدية بغداد الجديدة أثناء رفعها لعدد من التجاوزات"، مشيرة إلى "تمكن المفارز المشتركة في عمليات بغداد من القاء القبض على متهمين اثنين بترويج المخدرات ومتهم ثالث عربي الجنسية لمخالفته شروط وتعليمات دوائر الإقامة، وضبط مواد مخدرة، ومصادرة أسلحة غير مرخصة".



وتابعت الخلية، أن "الفرقة الأولى شرطة اتحادية واصلت تنفيذ واجباتها اليومية بملاحقة تجار ومتعاطي المــخدرات ضمن قـــاطع مسؤوليتها وتمــكنت مـــن القاء القبض على (٣) متهمين وفـــق المـــادة (٢٨/ مخدرات) ضبط بحوزة كل منهم كمية من الكرستال والحبوب المخدرة ومسدسات صوتية عدد (٢) في مناطق (مدينة الصدر والبلديات) شرقي بغداد".



ولفتت إلى، "القبض على متهمين اثنين وبالجرم المشهود حال تعاطيهما لمادة الكرستال المخدرة في منطقة زيونة".



وتابعت، أن "قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من القبض على متهم بترويج المخدرات وعند تفتيش داره في قاطع الكرخ ضبط بحوزته ربع كيلو من مادة الكرستال المخدرة"، مبينة أنه "تم تسليم جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني تعلن حصيلة ممارسات امنية ببغداد: اعتقال متعاطين وخاطفين ومتهمين بالدكة العشائرية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني تعلن حصيلة ممارسات امنية ببغداد: اعتقال متعاطين وخاطفين ومتهمين بالدكة العشائرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).