هيكي يدعو الى تأمين الحماية اللازمة للشركات الأجنبية في العراق

2021/05/16 | 19:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت السفارة البريطانية، اليوم الأحد 16/5/2021، عن تفائلها بانتهاء الهجمات الصاروخية التي تستهدف القواعد الجوية العراقية في المستقبل القريب.

واكد السفير البريطاني ستيفن هيكي، في بيان، أهمية أن لا تكون تلك الاستهدافات موجودة في المستقبل، خصوصا أنها تضم شركات أجنبية.

وبحسب البيان، دعا هيكي، الحكومة الاتحادية إلى "تأمين الحماية اللازمة للشركات الأجنبية التي تعمل على تدريب القوات العراقية لاسيما الطيارين وصيانة المقاتلات الـ F.16 العراقية".

وأوضح، أن "تلك الشركات وفرت الدعم المهم للقوات الجوية في العراق، فمن المهم أيضا توفير الحماية لها من قبل حكومة بغداد".

PUKmedia اعلام السفارة البريطانية

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