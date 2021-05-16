قائد عسكري إسرائيلي: نواجه أعلى وتيرة إطلاق صواريخ من غزة على أراضينا

2021/05/16 | 19:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر الجيش الإسرائيلي بأن الدولة العبرية تواجه إطلاق صواريخ على أراضيها بوتيرة هي الأعلى ولم تشهدها من قبل.

وقال قائد قيادة الجبهة الداخلية، أوري جوردين إن وتيرة إطلاق النار هذه تجاوزت تلك التي شهدها تصعيد في الفين وتسعة عشر وحرب عام الفين وستة ضد “حزب الله” اللبناني.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها حركة “حماس” أطلقت نحو ثلاثة آلاف صاروخ باتجاه إسرائيل منذ بدء تصاعد العنف بين الطرفين.

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