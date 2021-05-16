2021/05/16 | 19:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 15 دقیقة

241 مشاهدة

تمكن فريق الدفاع المدني، الاحد، من اخماد حريق نشب في احد الدور السكنية في منطقة التضحية بمدينة الناصرية.

وقال مدير الدفاع المدني العميد صلاح جبار لـ NRT عربية، (16 أيار 2021)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت وخلال وقت قياسي من اخماد حريق نشب باحد الدور السكنية بمنطقة التضحية في مدينة الناصرية".

واضاف جبار، انه "لم تسجيل خسائر مادية أو بشرية"، مشيرا الى ان "الفرق تمكنت من انقاذ مبلغ قدره 20 مليون دينار عراقي وربع كيلو غرام من الذهب".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق يلتهم منزلا جنوب العراق والدفاع المدني يكشف التفاصيل) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق يلتهم منزلا جنوب العراق والدفاع المدني يكشف التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).