المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية.. تحذير أممي من

2021/05/16 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، على وقف فوري لأعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، منبها مجلس الأمن إلى أن القتال يمكن أن يفضي إلى أزمة إقليمية "لا يمكن احتواؤها".

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