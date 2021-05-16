سرايا القدس تعلن قصف مستوطنة نير اسحاق وموقع نحال العوز جنوب إسرائيل

2021/05/16 | 19:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة “الجهاد الإسلامي” الفلسطينية، اليوم الأحد عن شنها هجوما جديدا على مستوطنتين وموقعين عسكريين إسرائيليين في غلاف قطاع غزة.وذكرت “سرايا القدس” عبر قناتها في تطبيق “تيليغرام” أنها أطلقت رشقة من الصواريخ على كيبوتس نير اسحاق وعاودت قصف كيبوتس نحال العوز بعدد من قذائف الهاون.كما أكدت “سرايا القدس” لاحقا أنها […]

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