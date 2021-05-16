جهاز مكافحة الإرهاب “ينبش” أنفاق داعش بعد تدميرها جنوب الموصل

2021/05/16 | 19:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ باشرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقية، بـ”نبش الأنفاق” التي دمرها سلاح الجو العراقي، اليوم الأحد، في مناطق حمام العليل جنوب الموصل.وأبلغ مصدر أمني، أن “جهاز مكافحة الإرهاب والقوات المساندة له بدأت بنبش الأنفاق التي استهدفها طيران الجيش اليوم في مناطق عين شلهوب والمنكار التابعة لناحية حمام العليل جنوب مدينة الموصل”.وأضاف المصدر أن […]

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