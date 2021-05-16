2021/05/16 | 19:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهمة تحكيمية لحكم الوسط (زيد ثامر) ومساعد الحكم (أكرم علي) لقيادة مباريات المجموعة الخامسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة التي ستنطلق في العاصمة القطرية الدوحة من الثالث حتى الخامس عشر من شهر يونيو حزيران المقبل.

وأكدَ رئيس لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية، الدكتور علاء عبد القادر أن الاتحاد الآسيوي أرسل إشعاراََ رسمياََ بتكليف الحكمين (زيد ثامر وأكرم علي) للمشاركة في قيادة مباريات المجموعة الخامسة للتصفيات المزدوجة التي تضم منتخبات قطر وعمان والهند وبنجلاديش وأفغانستان.

واختتمَ رئيس لجنة الحكام حديثه بالقول: “ثقتنا عالية بقدرات حكامنا في النجاح، وإثبات كفاءة وتميز الحكام العراقيين في هذه المحافل المهمة لما يمتلكوه من براعةٍ في قيادة المباريات الى بر الأمان، وأيضا يعدُ هذا التكليف دليلاً على أحقية حكامنا بالتواجد في أفضل البطولات الآسيوية والعالمية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهمة تحكيمية عراقية في التصفيات المزدوجة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهمة تحكيمية عراقية في التصفيات المزدوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).