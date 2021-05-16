الامن النيابية تطلب من الكاظمي استدعاء قادة عمليات ثلاث محافظات

2021/05/16 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية سعران الأعاجيبي، اليوم الاحد، عن طلب اللجنة من القائد العام للقوات المسلحة استدعاء قادة العمليات المشتركة وقادة عمليات كركوك وديالى وصلاح الدين على خلفية الخروقات المتفرقة لداعش في تلك المحافظات.

وقال الاعاجيبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "لجنة الامن والدفاع ستزور محافظات كركوك وديالى وصلاح الدين للاطلاع على وضع القوات الامنية بتلك المحافظات بعد ان شهدت هذه المحافظات مجموعة خروقات".

واضاف ان "اللجنة طلبت من القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بأن يسمح لاستدعاء قادة العمليات المشتركة وقادة عمليات كركوك وديالى وقيادات ميدانية اخرى"، مبينا ان "داعش وان انتهى ولايستطيع السيطرة على الاراضي لكن هناك مفارز هنا وهناك تسكن بالجبال والوديان تنفذ بعض العمليات وبعدها تعود الى اماكنها وبتالي يتطلب القضاء عليها".

ولفت الاعاجيبي الى "عدم وجود أي حواضن لداعش في المدن لرفض الاهالي له والتبليغ عليهم".

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