حريق يلتهم مساحات واسعة من الاراضي الزراعية في الديوانية والدفاع المدني يتدخل (صور)

2021/05/16 | 19:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، إنقاذ 180 طنا من محصول الحنطة اثر حريق اندلع في أحد الحقول في محافظة الديوانية.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (16 أيار 2021)، أنها "تمكنت من إنقاذ 180 طنا من محصول الحنطة، بعد منع النيران من الوصول إلى 2290 دونما من ارض زراعيه مزروعة بالحنطة في ريف الشامية بمنطقة الحيدرية".

واضاف البيان، أنه "قامت مفارزنا في مركز الشامية من السيطرة على الحادث بوقت قياسي قصير وإخماد النيران المندلعة في 60 دونما من ارض زراعية محصودة من محصول الحنطة بكل مهنية وأداء مميز ومنع توسعها وانتشارها إلى باقي اجزاء الأرض الغير محصودة وبدون اي أضرار بشرية".

N.A

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