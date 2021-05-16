وفد عشائري من ذي قار يطالب العتبة الحسينية بانشاء مستشفى في قضاء الغراف

2021/05/16 | 19:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت قبيلة آلبو سعد برفقة الشيخ عبد

الهادي موحان العبدالله، الاحد العتبة

الحسينية، في ذي قار بانشاء مستشفى في

قضاء الغراف لحاجة المواطنين اليها.

وقال بيان انه "رحب ممثلي العتبة

الحسينية بوفد قبيلة

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