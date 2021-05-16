ميليشيات تتظاهر في بغداد دعما للفلسطينيين.. وعراقيون يشككون في النوايا

2021/05/16 | 19:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولد معن نادر في مجمع يعرف بمجمع الفلسطينيين في منطقة بغداد الجديدة في العاصمة العراقية بغداد عام 1987، وطوال حياته لم يعرف سوى هذه المنطقة.

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