مانشستر سيتي يعاود الاهتمام بضم ميسي

2021/05/16 | 19:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأحد، عودة مانشستر سيتي للاهتمام بالأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، من أجل ضمه هذا الصيف.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد حتى الآن.

وحاول مانشستر سيتي ضم ميسي في الصيف الماضي، عندما دخل في خلاف مع الإدارة السابقة بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، إلا أن البارسا تمسك ببقائه، واشترط الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده (700 مليون يورو) للموافقة على رحيله.

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