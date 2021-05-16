الزوراء يزيد معاناة القاسم.. والكهرباء يهرب من الهبوط

2021/05/16 | 19:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق الزوراء فوزا مهما على القاسم بهدفين دون رد، مساء اليوم، في ملعب الشعب الدولي ضمن افتتاح الجولة 31 من الدوري الممتاز.

تقدم الزوراء عبر مهدي كامل في الدقيقة 48، وفي الدقيقة 64 لمست الكرة يد مدافع القاسم زكريا الإسماعيلي ليحتسب الحكم ركلة جزاء سجل منها حسين علي الهدف الثاني.

ورفع الزوراء رصيده إلى النقطة 59 في المركز الثاني مؤقتا فيما تجمد رصيد القاسم عند النقطة 29 في المركز السابع عشر.

وفي مباراة أخرى تمكن الكهرباء من تأمين بقائه، بفوزه على السماوة بهدف دون رد، في الدقيقة 27 من توقيع مرتضى هديب.

ورفع الكهرباء رصيده إلى النقطة 33 ليقفز إلى المركز 13 بينما تجمد رصيد السماوة عند النقطة 24 في المركز 19.

وخيم التعادل الإيجابي على مباراة الصناعات الكهربائية والديوانية، في ملعب نادي الصناعة.

المباراة بالنسبة للفريقين كان عنوانها الهروب من المناطق المهددة بالهبوط، وبالتالي لعبا بحذر كبير، وتمكن الديوانية من خطف هدف في الدقيقة 23 عبر المهاجم فلاح عبد الكريم.

وفي الشوط الثاني حاول الصناعات الكهربائية العودة للمباراة، وفي الدقيقة 68 تمكن محمود أحمد من إحراز هدف التعديل.

ورفع الديوانية رصيده إلى النقطة 32 في المركز 15 فيما رفع الصناعات رصيده إلى 31 في المركز 16.

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