إصابة العشرات بانهيار مدرج داخل 'كنيس يهودي' غرب القدس

2021/05/16 | 20:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية، اليوم الأحد، بإصابة 60 شخصا إثر انهيار مدرج داخل "كنيس يهودي" بمستوطنة جفعات زئيف الواقعة غرب القدس.

وتداول مغردون إسرائيليون بحسب "روسيا اليوم"، مقاطع فيديو تظهر عددا كبيرا من سيارات الإسعاف وهي بصدد إجلاء المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

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