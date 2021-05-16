مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص بمشاجرة شرقي البصرة

2021/05/16 | 20:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاحد، بمقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بمشاجرة شرقي البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "نتيجة خلاف عشائري اندلعت مشاجرة بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة بالقرب من حقل مجنون في البصرة".

وأضاف المصدر أن المشاجرة "اسفرت عن مقتل شخص واصابة اثنين".

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