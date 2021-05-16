إصابة شخصين بمشاجرة شمالي بغداد

2021/05/16 | 20:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاحد، بإصابة شخصين بمشاجرة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة بين عدد من الاشخاص بالقرب من المقبرة الملكية في الاعظمية بسبب سرقة قلادة من طفلة".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية اعتقلت جميع الاطراف"، مشيراً الى "تسجيل اصابتين طفيفتين في المشاجرة".

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