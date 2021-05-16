2021/05/16 | 20:03 - المصدر: عين العراق

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الأحد 16 مايو 2021 | 07:54 مساءً

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السفير البريطاني: شركاتنا وفرت دعما مهما للقوات الجوية..



ويوجه طلبا لحكومة بغداد

اعربت السفارة البريطانية، الاحد، عن تفائلها بانتهاء الهجمات الصاروخية التي تستهدف القواعد الجوية العراقية في المستقبل القريب.



واكد السفير البريطاني ستيفن هيكي، في بيان، أهمية أن لا تكون تلك الاستهدافات موجودة في المستقبل، خصوصا أنها تضم شركات أجنبية.



وبحسب البيان، دعا هيكي، الحكومة الاتحادية إلى "تأمين الحماية اللازمة للشركات الأجنبية التي تعمل على تدريب القوات العراقية لاسيما الطيارين وصيانة المقاتلات الـ F.16 العراقية".



وأوضح، أن "تلك الشركات وفرت الدعم المهم للقوات الجوية في العراق، فمن المهم أيضا توفير الحماية لها من قبل حكومة بغداد".



وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اكد في كلمة متلفزة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ومرور عام على تشكيل الحكومة، تصدي القوات الامنية للسلاح المنفلت والجماعات الخارجة عن القانون التي تطلق صواريخ على البعثات الدبلوماسية والمؤسسات العراقية.



وقال الكاظمي، هناك من يحاول التنمّر على الدولة مُستغلاً ظروف العراق الإستثنائية، و.إن التنمر على الدولة ليس بلا ثمن، سواء اليوم أو غداً.



وإن حقوق الدولة لاتسقط بالتقادم، وسيجد كلُ من يعتقد أنه أقوى من الدولة نفسه مُسائلاً أمام مؤسساتها القانونية مهما كبُر شأنه.

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