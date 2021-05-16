اعتقال متهمين بالاتجار وتعاطي المخدرات في بغداد

2021/05/16 | 20:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن تمكن القطعات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على عدد من المُتَّهَمَيْن بالاتِجَارِ وَتَعاطي المواد المخدرة في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان صحفي، ان “الفرقة الأولى شرطة اتحادية واصلت تنفيذ واجباتها اليومية بملاحقة تجار ومتعاطي المــخدرات ضمن قـــاطع مسؤوليتها وتمــكنت مـــن القاء القبض على ٣ متهمين وفـــق المـــادة “٢٨/ مخدرات”.

واضافت الخلية” ضبط بحوزة كل منهم كمية من الكرستال والحبوب المخدرة ومسدسات صوتية عدد ٢ في مناطق مدينة الصدر والبلديات شرقي بغداد”، مشيرة الى انه “تم القبض على متهمين اثنين وبالجرم المشهود حال تعاطيهما لمادة الكرستال المخدرة في منطقة زيونة”.

واوضحت ان “قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من القبض على متهم بترويج المخدرات وعند تفتيش داره في قاطع الكرخ ضبط بحوزته ربع كيلو من مادة الكرستال المخدرة”، مؤكدة “تسليم جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل”.

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