العراق: تحديد الفئات المشمولة بالتعيين

2021/05/16 | 20:03 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدر مجلس الخدمة الاتحادي، الاحد، ايضاحا حول تحديد الفئات المشمولة بالتعيين.

وقال المجلس في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه، (16 أيار 2021)، انه "لسنا من يحدد الفئات المشمولة بالتوظيف او تحديد نسبهم من مجموع الاعداد المطلوب توظيفها".

واوضح البيان، ان "الفئات المشمولة بالتعيين تحدد عن طريق التشريعات النافذة".

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