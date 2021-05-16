بايدن يلغي مجموعة أوامر أصدرها ترامب

2021/05/16 | 20:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- hلغى الرئيس الأمريكي جو بايدن مجموعة

من الأوامر التنفيذية المثيرة للجدل

لسلفه دونالد ترامب يوم الجمعة، بما في

ذلك أمر يوجه ببناء حديقة منحوتة لـ

"الأبطال الأمريكيين" وآخر سعى إلى

حماية آثار الحقبة الك

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