الهند تسجل أكثر من 4000 وفاة يومية بكورونا

2021/05/16 | 20:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الهند زيادة أقل في عدد الإصابات

اليومية بكورونا لليوم الثالث على

التوالي اليوم الأحد لكن عدد الوفيات

خلال 24 ساعة كان أعلى من أربعة آلاف حالة

مما رفع عدد الوفيات في البلاد إلى 270

ألفا.

وأظهرت ب

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