الانسان النيابية: العراق أصبح بيئة خصبة للمخابرات الدولية

2021/05/16 | 20:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت حقوق الانسان النيابية، الاحد،

عن قلقها أزاء ما يحدث في البلاد من

اغتيالات للناشطين والاعلاميين قبيل

الانتخابات.

وقال عضو اللجنة قصي الشبكي في تصريح

صحفي “يوجد لدينا قلق كبير كحقوق انسان

وطالبنا

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