لجنة نيابية تحقق بأسباب تأخر المباشرة في الشمول الجديد بالرعاية الاجتماعية

2021/05/16 | 20:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - نور الزيديحددت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، اليوم الأحد، أسباب تأخر إطلاق الوجبة الجديدة من رواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية، فيما أمهلت وزارة العمل حتى الأول من شهر تموز المقبل، لإطلاق البوابة الإلكترونية.وقال عضو اللجنة ستار العتابي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك تضارباً كبيراً في تحديد إطلاق الوجبة الجديدة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية".وأضاف العتابي، أن "عدم تحديد الأعداد وكذلك عدم الدقة بتحديد الاموال ادى الى تأجيلها، ولا نزال ننتظر اطلاق هذه الوجبة حيث لا توجد اسباب مقنعة لتأخيرها الى الآن"، مشدداً على أن "اللجنة قد تلجأ الى التحقيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اذا لم تطلق هذه الوجبة".ولفت إلى أن "هناك كثير من الاسماء تم زيارتها من قبل الباحثين وتم تحديث بياناتهم وضبطها، لكن للأسف إلى الان الوزارة غير مهيأة لإطلاق هذه الوجبة"، مضيفاً: "سوف نعطي مساحة كافية للوزارة للإعلان عن الاسماء وسوف نتابع الأمر".وحذر، من أن "الموضوع اذا تم تسويفه ستلجأ اللجنة الى التحقيق به، لأن السنة قاربت على نصفها ولم تطلق الوجبة، إضافة الى ذلك موضوع فتح البوابة الالكترونية تعثر كثيراً".وبين، أنه "رغم وجود اختلاف في المبالغ التي تم تحديدها، لكن الأموال موجودة وقد حددت لهذه العوائل"، داعياً وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى "الاسراع باطلاق الوجبة بالنسبة للعوائل المبحوثة، وكذلك الاسراع باطلاق البوابة الالكترونية حتى يتم شمول أكبر عدد ممكن".وأوضح، أن "تخصيص الأموال كان الهدف منه شمول أكبر عدد من العوائل، وخصوصا في ظل جائحة كورونا للتخفيف من الضغط الموجود لدى هذه العوائل التي تفتقر الى سد رمقها من القوت اليومي".وختم بالقول: "سنعطي للوزارة مدة لا تتجاوز الأول من شهر تموز، اذا لم تحسم أمرها بفتح البوابة الالكترونية واطلاق الوجبة سنباشر بفتح تحقيق".

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