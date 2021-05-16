الإفراج عن سجناء في ليبيا.. خطوة تعزز المصالحة لكن ملف المرتزقة أهم

2021/05/16 | 20:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استحسن متابعون للمشهد الليبي عملية إطلاق سراح السجناء، التي باشرتها نهاية الأسبوع الماضي، وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية.

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